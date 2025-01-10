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Ян Непомнящий назвал свою главную цель на 2025 год

Ян Непомнящий назвал свою главную цель на 2025 год
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Восьмой номер мирового рейтинга российский гроссмейстер Ян Непомнящий заявил о цели попасть на турнир претендентов в 2025 году.

«Этот год является квалификационным на турнир претендентов — это моя главная цель. Хотя на турнир претендентов очень сложно отобраться. Я имел некие привилегии, так как участвовал в матче за звание чемпиона мира. Сейчас же придётся проходить этот путь. Но постараюсь отобраться, а там будет видно», — приводит слова Непомнящего ТАСС.

Ян Непомнящий дважды играл в матчах за звание чемпиона мира. В 2021 году он уступил норвежцу Магнусу Карлсену, в апреле 2023 года — китайцу Дин Лижэню.

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