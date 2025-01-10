Каноист Захар Петров: чтобы купить квартиру в Рязани, нужно ещё три года выигрывать всё

Российский каноист Захар Петров рассказал о своём родном посёлке Лашме Рязанской области и планах на будущее.

«До сих пор живу в Лашме (родной посёлок Петрова в Рязанской области – Прим. «Чемпионата»). Ну как живу – иногда приезжаю между сборами. А они у меня почти всё время. Возвращаться сюда радостно. Там провёл полноценных 12-13 лет, там родители, которые меня любят и всегда ждут, там частичка моего сердца.

Хотя я, наверное, в Лашме не останусь. В плане своей квартиры Рязань – удобнее, чтобы ездить по сборам, плюс там есть тренажёры в пешей доступности. Чисто для карьеры мне так было бы практичнее.

В этом году у меня три золота чемпионата мира. Чтобы накопить на квартиру в Рязани, нужно ещё года три в таком режиме – выигрывать практически всё. Ну а как? У нас не самый популярный и денежный вид спорта. Плюс сюда я заложил подорожание – ведь цены растут, а зарплаты-то не особо прибавляются», – сказал Петров.

Напомним, на Олимпиаде-2024 в Париже Захар Петров занял два четвёртых места — в финальной гонке соревнований в одиночках на дистанции 1000 м, а также в паре с Алексеем Коровашковым в финальной гонке соревнований в каноэ-двойках на дистанции 500 м. В сентябре на чемпионате мира Петров завоевал три золотые медали (каноэ-двойка 1000 м, каноэ-одиночка 500 м, смешанные каноэ‑четвёрки 500 м).