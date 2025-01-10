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Непомнящий: предпочёл бы играть как можно меньше партий с Ниманном

Непомнящий: предпочёл бы играть как можно меньше партий с Ниманном
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий заявил, что хотел бы реже играть с американцем Хансом Ниманном, который знаменит своим скандальным поведением.

«Я бы при прочих равных тоже предпочёл играть как можно меньше партий с Ниманном. Но в Казахстане, на командном чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу, Магнус Карлсен играл на первой доске, а я на второй. Магнус с партий с Ниманном снимался. Приходилось выходить и играть, хотя не могу сказать, что я по этому поводу испытывал большое удовольствие.

Мне кажется, Ниманн радостно хватается за любой шанс конфликта, любой инфоповод. Любит бросаться обвинениями, привлекать к себе внимание всячески. Это не самая симпатичная черта, но запретить этого тоже никто не может», — приводит слова Непомнящего ТАСС.

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