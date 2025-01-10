Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Руководство «Сибиряка» сделало заявление по поводу расистского поведения фанатов клуба

Руководство «Сибиряка» сделало заявление по поводу расистского поведения фанатов клуба
Аудио-версия:
Комментарии

Руководство мини-футбольного клуба «Сибиряк» (Новосибирск) сделало заявление по поводу ситуации с расистскими оскорблениями в адрес защитника «Норильского Никеля» бразильца Нандо во время матча 14-го тура БЕТСИТИ Суперлиги-2024/2025.

«В концовке матча с «Норильским Никелем» произошёл эпизод между болельщиками нашего клуба и Нандо, который повлёк уход футболиста с площадки. За всю историю «Сибиряка» цвета нашего клуба защищали многие легионеры, которые всегда были любимцами новосибирской публики и чувствовали себя в Новосибирске как дома.

«Сибиряк» категорически против всех проявлений агрессии и расизма в спорте, мы считаем их недопустимыми ни в каком виде. Мы проводим внутреннюю проверку данного эпизода и обязательно проведём встречу с болельщиками для прояснения ситуации. Для изучения и детализации всех обстоятельств мы запросили у лиги подтверждающие видеоматериалы по данной ситуации, а также готовы оказать всестороннюю помощь Суперлиге и РФС в разборе этого момента», — говорится в сообщении преес-службы «Сибиряка» на странице клуба в телеграм-канале.

37-летний Нандо — уроженец Белу-Оризонти (Бразилия), пятикратный чемпион России, шестикратный обладатель Кубка страны. Он выступает в чемпионате России с 2012 года, имеет гражданство РФ. С 2022 года представляет сборную России, в составе которой стал серебряным призёром чемпионата Европы.

Материалы по теме
Суперлига отреагировала на заявление о расистском поведении фанатов «Сибиряка»
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android