Руководство «Сибиряка» сделало заявление по поводу расистского поведения фанатов клуба

Руководство мини-футбольного клуба «Сибиряк» (Новосибирск) сделало заявление по поводу ситуации с расистскими оскорблениями в адрес защитника «Норильского Никеля» бразильца Нандо во время матча 14-го тура БЕТСИТИ Суперлиги-2024/2025.

«В концовке матча с «Норильским Никелем» произошёл эпизод между болельщиками нашего клуба и Нандо, который повлёк уход футболиста с площадки. За всю историю «Сибиряка» цвета нашего клуба защищали многие легионеры, которые всегда были любимцами новосибирской публики и чувствовали себя в Новосибирске как дома.

«Сибиряк» категорически против всех проявлений агрессии и расизма в спорте, мы считаем их недопустимыми ни в каком виде. Мы проводим внутреннюю проверку данного эпизода и обязательно проведём встречу с болельщиками для прояснения ситуации. Для изучения и детализации всех обстоятельств мы запросили у лиги подтверждающие видеоматериалы по данной ситуации, а также готовы оказать всестороннюю помощь Суперлиге и РФС в разборе этого момента», — говорится в сообщении преес-службы «Сибиряка» на странице клуба в телеграм-канале.

37-летний Нандо — уроженец Белу-Оризонти (Бразилия), пятикратный чемпион России, шестикратный обладатель Кубка страны. Он выступает в чемпионате России с 2012 года, имеет гражданство РФ. С 2022 года представляет сборную России, в составе которой стал серебряным призёром чемпионата Европы.