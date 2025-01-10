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Полиция проведёт проверку по факту проявления расизма фанатами «Сибиряка» в адрес Нандо

Полиция проведёт проверку по факту проявления расизма фанатами «Сибиряка» в адрес Нандо
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Пресс‑служба ГУ МВД России по Новосибирской области сообщила о проведении проверки по факту расистских оскорблений от болельщиков мини-футбольного клуба «Сибиряк» в адрес защитника «Норильского Никеля» Нандо во время матча 14-го тура БЕТСИТИ Суперлиги-2024/2025.

«В ряде телеграм‑каналов, СМИ, а также пресс‑службой МФК «Норильский никель» была опубликована информация о якобы неподобающем поведении новосибирских болельщиков на футбольном матче.

Данная информация зарегистрирована в ГУ МВД России по Новосибирской области, организовано проведение проверки в рамках своей компетенции», — говорится в сообщении пресс-службы правоохранительных органов.

37-летний Нандо — уроженец Белу-Оризонти (Бразилия), пятикратный чемпион России, шестикратный обладатель Кубка страны. Он выступает в чемпионате России с 2012 года, имеет гражданство РФ. С 2022 года представляет сборную России, в составе которой стал серебряным призёром чемпионата Европы.

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