КДК рассмотрит расистский скандал в футзале

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит случай с расистскими оскорблениями в адрес игрока футзального клуба «Норильский никель» Нандо. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

«Данный инцидент будем рассматривать в понедельник. На заседание приглашены представители обоих клубов, Нандо и инспектор матча», — приводит слова Григорьянца «РИА Новости Спорт».

37-летний Нандо — уроженец Белу-Оризонти (Бразилия), пятикратный чемпион России, шестикратный обладатель Кубка страны. Он выступает в чемпионате России с 2012 года, имеет гражданство РФ. С 2022 года представляет сборную России, в составе которой стал серебряным призёром чемпионата Европы.