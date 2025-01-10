Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Регбист «Глостера» Кирилл Готовцев отреагировал на запрет флага РФ на форме своего клуба

Регбист «Глостера» Кирилл Готовцев отреагировал на запрет флага РФ на форме своего клуба
Аудио-версия:
Комментарии

Регбист английского клуба «Глостер» Кирилл Готовцев прокомментировал запрет российского флага на форме своей команды.

«Однажды мы обсудим эту ситуацию. Но не в ближайшее время», — приводит слова спортсмена Odds.

В четверг, 9 января, стало известно, что руководство «Глостера» запретило своему российскому игроку Кириллу Готовцеву наносить на форму флаг России. Представители клуба отмечают, что сотрудники продолжат наносить флаги стран на форму игроков, за исключением россиянина.

В прошлом сезоне Кирилл Готовцев стал обладателем Кубка Премьершип в составе «Глостера». Это второй по значимости трофей в Великобритании. Тренерский штаб клуба признал Готовцева лучшим игроком сезона.

37-летний Готовцев трижды становился обладателем Кубка России и чемпионом страны в составе «Красного Яра». Игроком «Глостера» он стал в 2021 году.

Материалы по теме
Фото
Объекты Российско-китайских молодёжных зимних игр
Английский «Глостер» не будет наносить на форму регбиста Кирилла Готовцева флаг РФ
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android