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Регбист «Глостера» Кирилл Готовцев отреагировал на запрет флага РФ на форме своего клуба

Регбист английского клуба «Глостер» Кирилл Готовцев прокомментировал запрет российского флага на форме своей команды.

«Однажды мы обсудим эту ситуацию. Но не в ближайшее время», — приводит слова спортсмена Odds.

В четверг, 9 января, стало известно, что руководство «Глостера» запретило своему российскому игроку Кириллу Готовцеву наносить на форму флаг России. Представители клуба отмечают, что сотрудники продолжат наносить флаги стран на форму игроков, за исключением россиянина.

В прошлом сезоне Кирилл Готовцев стал обладателем Кубка Премьершип в составе «Глостера». Это второй по значимости трофей в Великобритании. Тренерский штаб клуба признал Готовцева лучшим игроком сезона.

37-летний Готовцев трижды становился обладателем Кубка России и чемпионом страны в составе «Красного Яра». Игроком «Глостера» он стал в 2021 году.