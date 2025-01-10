На Сахалине стартовали IV Российско-китайские молодёжные зимние игры

9 января в Южно-Сахалинске стартовали IV Российско-китайские молодёжные зимние игры. Торжественную церемонию на территории учебно-тренировочного центра «Восток» посетили более тысячи зрителей.

Приветствие болельщикам и участникам соревнований направил президент России Владимир Путин:

«В наших странах уделяется серьёзное внимание развитию физической культуры и спорта, продвижению ценностей здорового и активного образа жизни, укреплению дружбы и взаимопонимания между представителями молодого поколения. Одним из наиболее масштабных, успешных проектов в сфере гуманитарного сотрудничества по праву считаются Российско-китайские молодёжные игры по летним и зимним видам спорта.

Уверен, что нынешние соревнования пройдут на высоком организационном уровне, запомнятся не только яркими победами и рекордами, но и интересными знакомствами, дружеским общением и добрыми впечатлениями от пребывания на российском Дальнем Востоке.

Желаю участникам удачных стартов, а гостям – всего самого доброго!»

С обращением выступил и руководитель китайской делегации Лю Гоюн. Он поблагодарил присутствующих на русском языке, отметил не только важность соревнований, но и укрепление дружбы между Китаем и Россией.

В красочной церемонии открытия приняли участие сахалинские артисты и творческие коллективы, а также специально прилетевший из Москвы Российско-Китайский симфонический оркестр.

Соревнования по девяти олимпийским видам спорта между сильнейшими юниорами и юниорками двух стран начинаются уже 10 января и продлятся до 14 января. Спортсмены поборются в прыжках на лыжах с трамплина, лыжном двоеборье, сноуборде, фристайле, горнолыжном спорте, кёрлинге, шорт-треке, фигурном катании и лыжных гонках. Всего на Играх будет разыграно 42 комплекта наград.