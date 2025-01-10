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Турецкий стрелок, ставший мемом на Олимпиаде, установил цену за интервью

Турецкий стрелок, ставший мемом на Олимпиаде, установил цену за интервью
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Представитель турецкого стрелка, серебряного призёра Олимпиады в Париже Юсуфа Дикеча Мехмет Али Акгюль назвал минимальную сумму, за которую спортсмен согласится на интервью. Турок готов побеседовать с журналистами за € 30 тыс.

«Он очень занят и уже готовится к Играм-2028. Юсуф не артист, ему неинтересно давать интервью», — заявил Акгюль в интервью L'Equipe.

Напомним, 51-летний стрелок из Турции Юсуф Дикеч неожиданно стал популярен в социальных сетях после выступления на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция), где завоевал серебряную медаль в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 м в смешанных парах. Во время поединков бывший военный Юсуф не пользовался специальной экипировкой — линзами для улучшения точности и наушниками.

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