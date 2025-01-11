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Ронни О'Салливан снялся с «Мастерса»-2025

Ронни О'Салливан снялся с «Мастерса»-2025
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Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан снялся с «Мастерса»-2025, который пройдёт с 12 по 19 января в Лондоне (Великобритания). В сетке соревнований его заменил австралиец Нил Робертсон. В первом раунде он сыграет с шотландцем Джоном Хиггинсом.

Об этом сообщила пресс-служба официального сайта мирового тура по снукеру. Согласно источнику, О'Салливан снялся с турнира по медицинским показаниям. Прошлогодний чемпион соревнований должен был сыграть с Хиггинсом в матче открытия в воскресенье, 12 января.

Общий призовой фонд «Мастерса» составляет £ 1 млн. Победитель получит £ 350 тыс.

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