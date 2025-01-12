Андрей Шишин заменил Сергея Чепика на посту главного тренера сборной России по плаванию

Федерация водных видов спорта России (ФВВСР) предложила кандидатуру Андрея Шишина на пост главного тренера сборной России по плаванию. Об этом сообщается на официальном сайте организации. Решение было принято единогласно во время заседания Бюро Правления ФВВСР в декабре 2024 года.

«Федерация выражает искреннюю благодарность Сергею Чепику за его многолетний труд на посту главного тренера сборной и за вклад в развитие российской школы плавания», — говорится в пресс-релизе организации.

С 2018 года сборную России возглавлял Сергей Чепик. Он покидает пост в связи с окончанием рабочего контракта. Под его руководством команда успешно выступала на Олимпийских играх в Токио, а также на чемпионатах мира и Европы.

Андрей Шишин — заслуженный тренер России, он входит в тренерский штаб сборной с 2010 года. За это время Шишин подготовил двукратного олимпийского чемпиона в Токио Евгения Рылова, а также серебряного призёра Олимпиады 2021 года Иван Гирева.