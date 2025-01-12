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Знаменитого шотландского регбиста признали виновным по делу о домашнем насилии

Знаменитого шотландского регбиста признали виновным по делу о домашнем насилии
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Бывший капитан сборной Шотландии по регби Стюарт Хогг приговорён к году общественных работ и штрафу в £ 600 ($ 732). Ранее он уже признавал себя виновным в неподобающем поведении в отношении своей бывшей жены Джиллиан, с которой они находят в процессе развода. Хогг нарушил запрет на преследование и полностью признал вину. Регбист отказался от комментариев, покинув зал суда в шотландском Селкирке вместе со своими родителями.

По сообщению BBC, нынешний клуб Хогга «Монпелье», выступающий в чемпионата Франции, от публичных заявлений воздержался и планирует продолжать сотрудничество с игроком.

В составе сборной Шотландии Хогг провёл 100 матчей заработал 171 очко, трижды участвовал в турах «Британских и Ирландских львов» и в начале 2024 года был произведён в члены Ордена Британской империи (MBE).

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