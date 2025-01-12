Ирландскому клубу «Коннахт» назначили штраф в размере € 10 тыс. за критику судейства

Независимая дисциплинарная комиссия Объединенного чемпионата по регби на заседании, проходившем 9 января, признала регбиста «Коннахта» Мака Хансена виновным в неспортивном поведении, сообщает Irish Independent. На пресс-конференции после выездного матча против «Ленстера» 21 декабря 2024 года (20:12) Мак Хансен заявил, что создавалось впечатление, будто «Коннахту» на поле противостоят 16, а не 15 человек.

Дисциплинарная комиссия приняла во внимание, что Хансен глубоко раскаялся и принёс извинения как всему судейскому корпусу, так и болельщикам. Поэтому игроку назначили три матча дисквалификации: он пропускает игры Кубка Вызова с «Лионом» и «Кардиффом», а так же встречу в рамках чемпионата с «Мюнстером». Ещё три матча дисквалификации назначены условно, так что Хансен сможет сыграть за сборную Ирландии 1 февраля против Англии. Ко всему прочему, регбист должен пройти судейские курсы, а клубу «Коннахт» назначен условный штраф в размере € 10 тыс.

В составе сборной Ирландии по регби Хансен занёс 13 попыток в 27 матчах, но пропустил прошлогодний Кубок шести наций из-за травмы.