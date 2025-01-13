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Магнус Карлсен показал фото со свадьбы и венчания с Эллой Викторией

Магнус Карлсен показал фото со свадьбы и венчания с Эллой Викторией
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16-й чемпион мира, лидер мирового рейтинга норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен поделился фотографиями с дня свадьбы и венчания с Эллой Викторией. Торжественное мероприятие состоялось 4 января в часовне Холменколлена.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с кадрами памятного события в жизни норвежского шахматиста.

Фото: Из личного архива Магнуса Карлсена

Фото: Из личного архива Магнуса Карлсена

Фото: Из личного архива Магнуса Карлсена

Карлсен оставил под фото эмодзи «сердце». Одновременно с мужем эти фото выложила и Элла, подпись такая же. Избранница 34-летнего Карлсена родом из Осло, её мать — норвежка, а отец — американец.

После свадьбы Элла Виктория Карлсен подтвердила информацию, что с недавнего времени является менеджером своего супруга.

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