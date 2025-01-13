Россия выиграла золото в могуле, слалом-гиганте и сноуборде на Российско-китайских играх

Третий день Российско-китайских молодёжных зимних игр выдался богатым на события. 12 января было разыграно 15 комплектов наград в шести видах спорта.

Соревнования по слалому-гиганту завершились триумфом российской команды. Все медали у юниоров и юниорок завоевали хозяева соревнований. Золото у юношей взял Богдан Плотников, у девушек — Анфиса Шамшур.

Большинство медалей в параллельном слаломе у сноубордистов также завоевали россияне. Юниоры продемонстрировали высокий уровень мастерства и заняли весь пьедестал почёта. Среди юниорок первой стала Мария Травиничева, серебро завоевала Амалия Габдюшева, бронза у китаянки Юю Донг.

Китайская команды взяла реванш в акробатике, выиграв двойное золото. Фристайлист Кируи Жаро стал лучшим среди юношей, а у девушек победную поступь соотечественника поддержала Ли Шуйе.

Гости подтвердили статус ведущей спортивной державы в шорт-треке. Китайцы собрали полный комплект медалей в забеге на 1500 м у юношей и взяли золото и серебро на дистанции 500 м как у юниоров, так и среди юниорок. Российская команда достойно конкурировала, о чём свидетельствуют золото Альбины Алиевой и серебро Анны Овчинниковой и Давида Макаряна, а также золото в женской эстафете на 3000 м. Золото в эстафете юниоров снова за Китаем.

Хозяева турнира ответили в могуле, где завоевали все награды среди юниоров, юниорок и в парной дисциплине девушек. Медали высшей пробы россиянам принесли Егор Шеляпин, Алиса Бруханова и Елизавета Данильченко.

По-разному сложились соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина. Российские юниоры подтвердили силу отечественной школы и забрали весь комплект наград. Однако у юниорок сильнее оказались китаянки, завоевавшие золото и серебро.

Все соревнования прошли в упорной борьбе и атмосфере настоящего спортивного праздника. На Играх нашлось место и трогательным эпизодам. Вчера Анна Ляшенко завоевала бронзу в женском одиночном фигурном катании. После старта спортсменка искала девочку, которая подарила ей подарок. Фигуристка хотела отблагодарить её за тепло и поддержку. В итоге история завершилась благополучно. Маленькая девочка была найдена и получила благодарность.

13 января спортсмены разыграют медали в кёрлинге, лыжных гонках, фристайле и шорт-треке. Церемония закрытия турнира состоится 14 января.