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Международная федерация кёрлинга продлила отстранение россиян и белорусов от соревнований

Международная федерация кёрлинга продлила отстранение россиян и белорусов от соревнований
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Совет Всемирной федерации кёрлинга (World Curling) принял решение продлить отстранение России и Беларуси от участия в международных соревнованиях до конца сезона‑2024/2025. Об этом сообщает пресс‑служба организации.

«Совет продолжает отслеживать обеспокоенность ассоциаций‑членов и спортсменов, а также действия других спортивных органов, касающиеся потенциального возвращения (отстранённых сторон) к соревнованиям, и оставляет за собой право пересмотреть своё решение в случае необходимости», — говорится в пресс‑релизе.

В июле спортсмены были отстранены до окончания 2024 года. Теперь оно было продлено на новый срок из‑за «сохраняющихся опасений, что участие российских и белорусских спортсменов может нанести ущерб целостности соревнований».

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