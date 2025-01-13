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КДК РФС обязал «Сибиряк» провести один матч без зрителей после расистского скандала

КДК РФС обязал «Сибиряк» провести один матч без зрителей после расистского скандала
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Сегодня, 13 января, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, по итогам которого было принято решение обязать МФК «Сибиряк» (Новосибирск) провести домашний матч чемпионата России по футзалу с командой «Торпедо» (Нижний Новгород) без зрителей. Игра состоится 18 января 2025 года.

Ещё два домашних матча БЕТСИТИ Суперлиги-2024/2025 новосибирский клуб проведёт без зрителей условно. Также команда будет оштрафована на 500 тыс. рублей.

Напомним, во время матча 14-го тура БЕТСИТИ Суперлиги между мини-футбольными клубами «Сибиряк» и «Норильский Никель» болельщики новосибирской команды выкрикивали расистские оскорбления в адрес защитника Нандо.

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