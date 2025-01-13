Регбийный «Глостер» россиянина Готовцева разгромно победил в Кубке Вызова

В рамках третьего раунда Кубка Вызова в пятницу 10 января английский регбийный клуб «Глостер» принимал команду из Уэльса «Скарлетс».

Россиянин Кирилл Готовцев начал встречу на скамейке запасных, но вышел на поле во втором тайме на 59-й минуте матча. Итоговый счёт — 31:7 в пользу команды Готовцева.

Перед заключительным, четвёртым раундом группового этапа Кубка вызова «Глостер» идет на втором месте в группе 3, имея в активе девять очков, как и идущая на третьем месте «Байонна» (Франция). Возглавляет группу шотландский «Эдинбург» с 11 очками. Встречи четвёртого раунда состоятся 19 января. «Глостер» на выезде сыграет против «Байонны».