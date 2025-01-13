Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Дегтярёв — об участниках Российско-китайских игр: это состав России на Олимпиаду-2030

Дегтярёв — об участниках Российско-китайских игр: это состав России на Олимпиаду-2030
Михаил Дегтярёв
Комментарии

Министр спорта России Михаил Дегтярёв заявил, что российские спортсмены, которые выступали на Российско-китайских играх в Южно-Сахалинске, являются потенциальными участниками ОИ-2030 во Французских Альпах.

«Со спортивной точки зрения получили хорошие результаты, обкатали резерв и готовимся к возвращению на международную арену в полном составе. Уверен, что эти ребята на ближайших Олимпийских играх смогут показать хороший результат. Если прицеливаться, то это, конечно, состав России на Олимпийские игры 2030 года», — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Ранее Дегтярёв уже отмечал, что ожидает полного восстановления прав российского спорта со стороны Международного олимпийского комитета (ОКР).

Материалы по теме
В 2024 году в российском спорте было принято судьбоносное решение. Скоро увидим результат!
В 2024 году в российском спорте было принято судьбоносное решение. Скоро увидим результат!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android