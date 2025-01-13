Дегтярёв — об участниках Российско-китайских игр: это состав России на Олимпиаду-2030

Министр спорта России Михаил Дегтярёв заявил, что российские спортсмены, которые выступали на Российско-китайских играх в Южно-Сахалинске, являются потенциальными участниками ОИ-2030 во Французских Альпах.

«Со спортивной точки зрения получили хорошие результаты, обкатали резерв и готовимся к возвращению на международную арену в полном составе. Уверен, что эти ребята на ближайших Олимпийских играх смогут показать хороший результат. Если прицеливаться, то это, конечно, состав России на Олимпийские игры 2030 года», — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Ранее Дегтярёв уже отмечал, что ожидает полного восстановления прав российского спорта со стороны Международного олимпийского комитета (ОКР).