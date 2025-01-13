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Врачи обнаружили тромб в голове норвежского гандболиста Александра Блонца

Врачи обнаружили тромб в голове норвежского гандболиста Александра Блонца
Александр Блонц
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Медики обнаружили тромб в голове 23-летнего норвежского гандболиста Александра Блонца. Об этом сообщила пресс-служба датского клуба «ГОГ Хондболд». Уточняется, что игрок сразу же обратился за помощью к врачам. Он досрочно завершил выступления в текущем сезоне. Отметим, в начале декабря 2024 года во время тренировки Блонц получил ещё и травму колена.

«Дома я почувствовал себя плохо, а когда попал в больницу, оказалось, что у меня тромб в мозгу. Потребовалась срочная медицинская помощь. В итоге меня госпитализировали на 10 дней, но мне было проведено очень хорошее лечение. Могу только похвалить персонал. Конечно, это непростая ситуация, но такое иногда случается в мире спорта. Нужно принимать его таким, какой он есть», — приводит слова спортсмена пресс-служба ГК «ГОГ Хондболд».

Из-за проблем со здоровьем Блонц пропустит ЧМ-2025, который с 14 января по 2 февраля пройдёт в Норвегии, Дании и Хорватии.

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