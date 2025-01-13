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Политический активист призвал перенести Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе из-за пожаров

Политический активист призвал перенести Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе из-за пожаров
Чарли Кирк
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Американский политический активист Чарли Кирк призвал забрать у Лос-Анджелеса право проведения летней Олимпиады 2028 года из-за пожаров, которые охватили регион в начале января. Он предложил перенести Игры в Майами или Даллас, опубликовав соответствующий пост в социальных сетях. К слову, сообщение автора уже просмотрели более двух миллионов пользователей.

«Олимпийские игры в Лос-Анджелесе должны быть отменены. Если вы не можете наполнить пожарный гидрант, вы не имеете права проводить Олимпийские игры. Перенесите их в Даллас или Майами, чтобы спортсмены со всего мира могли соревноваться в месте, где можно что-то строить и будет безопасным проводить соревнования», — написал Кирк в социальных сетях.

Напомним, летняя Олимпиада в Лос-Анджелесе пройдёт с 14 по 30 июля 2028 года.

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