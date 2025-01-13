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Профессор задался вопросом о повторении пожаров в Лос-Анджелесе во время Олимпиады-2028

Профессор задался вопросом о повторении пожаров в Лос-Анджелесе во время Олимпиады-2028
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Профессор спортивной и геополитической экономики Саймон Чедвик высказался о рисках проведения Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе после масштабных пожаров, которые накрыли город в начале 2025 года. Он отметил, что подобный катаклизм может случиться и во время Игр, а страховые компании могут не покрыть ущерб.

«Ситуация явно серьёзная. Учитывая перспективу значительного изменения климата, следует задаться вопросом, может ли повториться такая ситуация, возможно, даже во время Игр? Это также поднимает очень важный вопрос, касающийся страхования. А не станет ли грандиозное событие в Лос-Анджелесе в 2028-м таким, которое не будет подлежать страхованию?

Страховые компании традиционно беспокоятся о погоде, доступе к объектам. Сейчас изменение климата и непредсказуемые погодные условия находятся на самом верху списка. Количество компаний, готовых взять на себя покрытие этого риска, сокращается, а те, кто готов это сделать, будут требовать огромные суммы. Большинство не сочтут этот риск оправданным», — приводит слова Чедвика I News.

Напомним, летняя Олимпиада в Лос-Анджелесе пройдёт с 14 по 30 июля 2028 года.

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