В МОК рассказали, когда примут решение об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2026

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что сохраняют рекомендации по участию российских спортсменов в международных стартах в силе. Там также уточнили, когда будет принято решение об участии атлетов в нейтральном статусе в ОИ-2026.

«Зимние Олимпийские игры – 2026 будут основываться на этом, когда лучшие спортсмены мира по зимним видам спорта соберутся вместе в мирном соревновании на снегу и льду. Рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях, опубликованные 28 марта 2023 года, остаются в силе. Основываясь на этом, исполнительный комитет МОК в надлежащее время примет решение о точных деталях участия AIN (индивидуальных нейтральных спортсменов) в Играх‑2026.

Это тот же подход, который МОК использовал до успешной реализации рекомендации МОК перед Олимпийскими играми в Париже. Согласно принципам квалификационной системы, все квалификационные мероприятия должны быть завершены не позднее 18 января 2026 года, что является крайним сроком подачи поимённых заявок на Олимпиаду в Италии», — приводит слова пресс‑службы МОК «Матч ТВ».