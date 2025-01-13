9-летний россиянин Роман Шогджиев установил уникальное достижение в мире шахмат

9-летний россиянин Роман Шогджиев установил новый рекорд мира, став самым юным шахматистом в истории, который получил балл международного мастера. Ему также удалось попасть в топ-3 шахматистов, которые взяли отметку в 2300 очков в рейтинге Эло до наступления 10-летнего возраста.

Как сообщает портал Chess.com, достижение было установлено в декабре 2024 года в Белграде (Сербия) на турнире RadnickiChess IM. Там Шогджиев уступил только победителю Суату Аталику в восьмом туре. Первый балл международного мастера россиянин добыл в 9 лет, 10 месяцев и 7 дней. Это почти на месяц раньше, нежели у аргентинского шахматиста Фаустино Оро.

Ранее 18-летний российский шахматист Володар Мурзин стал чемпионом мира по рапиду, который проходил в Нью-Йорке (США).