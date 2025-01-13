Гандбольный клуб «Воронеж» прекратил своё существование из-за отсутствия средств

Гандбольный клуб «Воронеж» прекратил существование из-за отсутствия финансов. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР). Уточняется, что в понедельник, 13 января, высший совет федерации исключил команду из состава участников Олимпбет Суперлиги и Высшей лиги.

О своём решении клуб официально уведомил ФГР. Уже сейчас результаты игр команды аннулированы.

Воронежская гандбольная команда была основана в 2020 года. О прекращении существования команды стало известно в конце декабря 2024 года. Тренером воронежцев был советский и российский гандболист Владислав Каралаш.

На данный момент турнирную таблицу Суперлиги возглавляет «Зенит» из Санкт-Петербурга.