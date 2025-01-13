Норвежский гандбольный клуб «Вайперс» прекратил существование из-за финансовых проблем

Норвежский гандбольный клуб «Вайперс» прекратил своё существование. Об этом решении в понедельник, 13 января, Федерацию гандбола Норвегии уведомил совет директоров клуба, а пресс-служба команды опубликовала пост в социальных сетях.

«С тяжёлым сердцем мы вынуждены сообщить, что руководство «Вайперс» решило прекратить деятельность. Решение было принято советом после тщательной оценки финансового положения клуба и отсутствия возможностей для дальнейшей деятельности. Поводом послужило отсутствие финансовых гарантий на текущий сезон.

На внеочередном ежегодном собрании 28 октября 2024 года было избрано новое правление, которое должно было предоставить операционную гарантию на сезон-2024/2025. Но подобный документ, по оценке правления, нереален.

Спасибо фанатам, нашим спонсорам, волонтёрам, членам клуба и другим, кто внёс свой вклад и поддерживал нас в этот сложный период. Их преданность и вклад бесценны для клуба. Это предложение знаменует конец долгой и гордой истории», — написала пресс-служба команды в социальных сетях.