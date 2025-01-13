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Гандболисты «Зенита» гарантировали себе выход в плей-офф SEHA — Gazprom League

Гандболисты «Зенита» гарантировали себе выход в плей-офф SEHA — Gazprom League
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Мужской гандбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) досрочно гарантировал себе первую строчку группы A дивизиона «Восток» SEHA — Gazprom League и выход в плей-офф соревнований.

Это произошло после того, как «Зенит» на домашней площадке, при этом выступая в роли номинального гостя, обыграл команду «Аист Китая». Встреча завершилась со счётом 22:38 (11:19) в пользу хозяев.

Лучшим бомбардиром матча стал линейный «Зенита» Алексей Чирков с семью заброшенными мячами, 100-процентную реализацию продемонстрировал разыгрывающий Олег Луня (6/6), а голкипер Дмитрий Кузнецов отразил почти половину бросков (8/19), летевших в его ворота.

Гандбол. Мужчины. Групповой этап SEHA – Gazprom League. Дивизион «Восток»:

«Аист Китая» (Китай) – «Зенит» (Россия) – 22:38 (11:19).

За шесть матчей в рамках группового этапа SEHA – Gazprom League «Зенит» одержал пять побед и добыл одну ничью. В активе команды 11 очков, что позволит ей досрочно выйти в плей-офф с первого места.

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