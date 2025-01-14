Чемпионат мира по гандболу — 2025: расписание первого игрового дня

Сегодня, 14 января, пройдёт первый игровой день на чемпионате мира по гандболу — 2025 среди мужчин. Состоятся четыре матча групп B и C в рамках 1-го тура соревнований.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, мужчины. 1-й тур. Расписание 14 января (время — московское):

Группа B. 19:30. Италия — Тунис;

Группа C. 20:00. Франция — Катар;

Группа B. 22:30. Дания — Алжир;

Группа C. 22:30. Австрия — Кувейт.

Чемпионат мира по гандболу пройдёт с 14 января по 2 февраля в пяти городах Хорватии, Норвегии и Дании. Действующими чемпионами мира являются гандболисты сборной Дании. В 2023 году они обыграли Францию в финальном матче.