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В Москве застрелили чемпиона России по гиревому спорту Владимира Фещенко

В Москве застрелили чемпиона России по гиревому спорту Владимира Фещенко
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Мастер спорта международного класса, чемпион России по гиревому спорту Владимир Фещенко убит в центре Москвы, подозреваемый в убийстве задержан. Об сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

«В центре Москвы на Ольховой улице убит Владимир Фещенко, чемпион РФ по гиревому спорту. В ходе осмотра у него выявлено огнестрельное ранение в голову. Причиной убийства стал бытовой конфликт с военным», — приводит слова представителя источник.

Отмечается, что подозреваемый в совершении преступления задержан. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Фещенко родился в 1998 году, начал заниматься гиревым спортом в 12 лет. Он являлся неоднократным победителем юношеских первенств России и Европы по гиревому спорту, в 2017 году выиграл юниорский и взрослый чемпионаты страны.

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