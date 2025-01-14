Американский пловец получит копии медалей, которых он лишился при пожаре в Лос-Анджелесе

Международный олимпийский комитет предоставит американскому пловцу Гэри Холлу копии олимпийских наград, которые сгорели во время пожара в Лос-Анджелесе. Об этом сообщили в МОК со ссылкой на слова президента организации Томаса Баха.

«Мы полностью солидарны с гражданами Лос-Анджелеса и восхищаемся работой пожарных и сил безопасности. Сейчас всё внимание должно быть сосредоточено на борьбе с пожарами и защите людей и имущества. Мы также узнали, что великий олимпиец Гэри Холл-младший потерял свои медали в огне. МОК предоставит ему копии», — приводит слова Баха пресс-служба МОК.

Холл лишился 10 олимпийских медалей. Он является пятикратным олимпийским чемпионом, трёхкратным чемпионом мира. По две золотые медали он завоевал на Олимпиаде-1996 в Атланте (США) и на ОИ-2000 в Сиднее (Австралия), ещё одну — на Олимпиаде-2004 в Афинах (Греция).