Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Американский пловец получит копии медалей, которых он лишился при пожаре в Лос-Анджелесе

Американский пловец получит копии медалей, которых он лишился при пожаре в Лос-Анджелесе
Гэри Холл
Аудио-версия:
Комментарии

Международный олимпийский комитет предоставит американскому пловцу Гэри Холлу копии олимпийских наград, которые сгорели во время пожара в Лос-Анджелесе. Об этом сообщили в МОК со ссылкой на слова президента организации Томаса Баха.

«Мы полностью солидарны с гражданами Лос-Анджелеса и восхищаемся работой пожарных и сил безопасности. Сейчас всё внимание должно быть сосредоточено на борьбе с пожарами и защите людей и имущества. Мы также узнали, что великий олимпиец Гэри Холл-младший потерял свои медали в огне. МОК предоставит ему копии», — приводит слова Баха пресс-служба МОК.

Холл лишился 10 олимпийских медалей. Он является пятикратным олимпийским чемпионом, трёхкратным чемпионом мира. По две золотые медали он завоевал на Олимпиаде-1996 в Атланте (США) и на ОИ-2000 в Сиднее (Австралия), ещё одну — на Олимпиаде-2004 в Афинах (Греция).

Материалы по теме
Политический активист призвал перенести Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе из-за пожаров
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android