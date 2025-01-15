Чемпионат мира по гандболу — 2025: результаты игрового дня 14 января

Во вторник, 14 января, состоялся первый игровой день на чемпионате мира по гандболу — 2025 среди мужчин. Прошли четыре матча первого тура в группах B и C. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих игр.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, мужчины. 1-й тур. Результаты 14 января:

Группа B. Италия — Тунис — 32:25.

Группа C. Франция — Катар — 37:19.

Группа B. Дания — Алжир — 47:22.

Группа C. Австрия — Кувейт — 37:26.

Отметим, что чемпионат мира по гандболу проходит с 14 января по 2 февраля в Норвегии, Дании и Хорватии. Ранее стало известно, что турнир пропускает норвежский гандболист Александр Блонц. В его голове нашли тромб и он также травмировал ногу.