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Канадская кёрлингистка избежала наказания CAS за положительную допинг-пробу

Канадская кёрлингистка избежала наказания CAS за положительную допинг-пробу
Бриан Харрис
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Кёрлингистка из Канады двукратный бронзовый призёр ЧМ Бриан Харрис избежала наказания Спортивного арбитражного суда (CAS) за наличие запрещённых веществ в её допинг-пробе. Об этом сообщила пресс-служба Всемирной федерации кёрлинга.

В пробе Харрис были обнаружены следы лигандрола, а её саму отстранили от соревнований ещё в марте 2024 года. Уточняется, что спортсменка могла быть дисквалифицирована на срок до четырёх лет, но подала апелляцию на обвинение CAS. Она утверждала, что вещество могло попасть в её организм через контакт с супругом. Суд оправдал Харрис.

Отметим, что лигандрол способствует увеличению энергии и ускорению роста мышц.

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