ВАДА объявило несоответствии антидопинговой работы в трёх странах

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на официальном сайте сообщило о несоответствии антидопинговой деятельности в Уругвае, Пакистане и Уганде установленным стандартам организации.

Ранее осенью 2024 года семь стран были включены в список наблюдения из-за возможных нарушений. В него вошли Уругвай, Уганда, Сенегал, Самоа, Пакистан, Панама и Намибия. 14 января стало известно, что Намибия, Панама, Самоа и Сенегал были исключены из списка после успешного устранения всех недостатков.

Уругвай, Пакистан и Уганда не устранили выявленные нарушения. Им предоставляется ещё 21 день, прежде чем решение о несоответствии вступит в силу. Этот срок истечет в ночь с 3 на 4 февраля 2025 года.

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