Чемпионат мира по гандболу — 2025: расписание второго игрового дня 15 января

Сегодня, 15 января, пройдёт второй игровой день на чемпионате мира по гандболу — 2025 среди мужчин. Состоятся восемь матчей в рамках группового этапа 1-го тура соревнований.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, мужчины. 1-й тур. Расписание 15 января (время — московское)

Группа A. 20:00. Чехия — Швейцария.

Группа D. 20:00. Нидерланды — Гвинея.

Группа Е. 20:00. Португалия — США.

Группа Н. 20:00. Египет — Аргентина.

Группа А. 22:30. Германия — Польша.

Группа D. 22:30. Венгрия — Македония.

Группа Е. 22:30. Норвегия — Бразилия.

Группа Н. 22:30. Хорватия — Бахрейн.

Чемпионат мира по гандболу проходит с 14 января по 2 февраля в пяти городах Хорватии, Норвегии и Дании. Действующими чемпионами мира являются гандболисты сборной Дании. В 2023 году они обыграли Францию в финальном матче.