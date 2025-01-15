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Чемпионат мира по гандболу — 2025: расписание второго игрового дня 15 января

Чемпионат мира по гандболу — 2025: расписание второго игрового дня 15 января
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Сегодня, 15 января, пройдёт второй игровой день на чемпионате мира по гандболу — 2025 среди мужчин. Состоятся восемь матчей в рамках группового этапа 1-го тура соревнований.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, мужчины. 1-й тур. Расписание 15 января (время — московское)

  • Группа A. 20:00. Чехия — Швейцария.
  • Группа D. 20:00. Нидерланды — Гвинея.
  • Группа Е. 20:00. Португалия — США.
  • Группа Н. 20:00. Египет — Аргентина.
  • Группа А. 22:30. Германия — Польша.
  • Группа D. 22:30. Венгрия — Македония.
  • Группа Е. 22:30. Норвегия — Бразилия.
  • Группа Н. 22:30. Хорватия — Бахрейн.

Чемпионат мира по гандболу проходит с 14 января по 2 февраля в пяти городах Хорватии, Норвегии и Дании. Действующими чемпионами мира являются гандболисты сборной Дании. В 2023 году они обыграли Францию в финальном матче.

Календарь ЧМ-2025 по гандболу
Турнирная таблица ЧМ-2025 по гандболу
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