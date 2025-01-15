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В США поддержали законопроект о запрете трансгендерам* выступать в школьном спорте

В США поддержали законопроект о запрете трансгендерам* выступать в школьном спорте
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Палата представителей конгресса США поддержала законопроект, согласно которому трансгендерам* запрещается выступать в женских спортивных соревнованиях на уровне школ и колледжей.

Законопроект был одобрен 218 голосами против 206. Все представители республиканской партии (216 человек) поддержали запрет для трансгендеров* участвовать в женских соревнованиях. В составе демократической партии 206 голосов были поданы против законопроекта, два — в поддержку.

По сообщениям Washington Post, если законопроект будет принят, школы, разрешающие трансгендерам* выступать на спортивных соревнованиях, могут лишиться федерального финансирования.

* «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ.

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