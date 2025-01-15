В Федерации регби России рассказали о сложностях общения с международными организациями

Спортивный директор Федерации регби России Сергей Марков рассказал о сложностях взаимодействия с европейской и международной федерациями.

«К сожалению, в отличие от ряда других игровых видов спорта, наше членство в организациях World Rugby и Rugby Europe было незамедлительно приостановлено после начала СВО. Наши коллеги с круглым мячом имеют право участвовать в очередных заседаниях руководящих органов европейского и мирового спорта, а также имеют право играть официальные матчи, идущие в зачёт мирового рейтинга. Мы от этого отстранены.

Мы сделали множество попыток принять участие в каких-либо международных мероприятиях, однако поездка даже в дружественный Китай обернулась тем, что спустя один день тренировочного сбора сборной России по регби-7 World Rugby направил письмо в адрес Федерации регби Китая. В письме говорилось, что китайской сборной запрещено играть с россиянами под угрозой дисквалификации из мировых соревнований. Правительство Намибии выходило с официальным письмом к нашему правительству с предложением о проведении ряда товарищеских матчей. Контакты на столь высоком уровне были прерваны из-за быстрой реакции Международного совета регби. Прорабатывались самые экзотичные варианты: Нигерия, Маврикий, но надо понимать, что если футболисты забивают одиннадцать безответных мячей, то в регби с другим уровнем контактности и сопротивления наши читатели будут пребывать ещё в большем недоумении от игр против команд вроде Нигерии», — приводит слова Маркова Федерация регби России.