Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

В Федерации регби России рассказали о сложностях общения с международными организациями

В Федерации регби России рассказали о сложностях общения с международными организациями
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор Федерации регби России Сергей Марков рассказал о сложностях взаимодействия с европейской и международной федерациями.

«К сожалению, в отличие от ряда других игровых видов спорта, наше членство в организациях World Rugby и Rugby Europe было незамедлительно приостановлено после начала СВО. Наши коллеги с круглым мячом имеют право участвовать в очередных заседаниях руководящих органов европейского и мирового спорта, а также имеют право играть официальные матчи, идущие в зачёт мирового рейтинга. Мы от этого отстранены.

Мы сделали множество попыток принять участие в каких-либо международных мероприятиях, однако поездка даже в дружественный Китай обернулась тем, что спустя один день тренировочного сбора сборной России по регби-7 World Rugby направил письмо в адрес Федерации регби Китая. В письме говорилось, что китайской сборной запрещено играть с россиянами под угрозой дисквалификации из мировых соревнований. Правительство Намибии выходило с официальным письмом к нашему правительству с предложением о проведении ряда товарищеских матчей. Контакты на столь высоком уровне были прерваны из-за быстрой реакции Международного совета регби. Прорабатывались самые экзотичные варианты: Нигерия, Маврикий, но надо понимать, что если футболисты забивают одиннадцать безответных мячей, то в регби с другим уровнем контактности и сопротивления наши читатели будут пребывать ещё в большем недоумении от игр против команд вроде Нигерии», — приводит слова Маркова Федерация регби России.

Материалы по теме
Регбийный «Глостер» россиянина Готовцева разгромно победил в Кубке вызова
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android