Чемпионка Украины по гребле рассказала о побеге с Украины в Россию

Четырёхкратная чемпионка Украины, мастер спорта международного класса по гребле Лариса Жалинская поделилась подробностями о своём побеге с Украины в Россию.

«Задача была банально скопить деньги на побег с Украины, а это было сделать непросто, поскольку в части, где я была, практикуется взяточничество. Примерно половину суммы, что мне зачислялась, приходилось отдавать офицерам. Сегодня мои действия многие квалифицируют как побег, но я бы назвала это возвращением на родину.

Чтобы осуществить переезд в Россию и побег с Украины, потребовалось долгое время не вызывать подозрений в воинской части. Мне на руку сыграло то, что с весны 2024 года женщинам-военнослужащим стали предоставляться отпуска с правом выезда за границу, в частности по туристическим путёвкам. Поэтому я приобрела путёвку в Чехию и указала в рапорте на отпуск, что буду проводить его в Чехии. Ещё я оформила второй загранпаспорт, не известив об этом часть. Именно по нему я впоследствии пересекла границу. При помощи друзей из России я нашла перевозчиков, которые вывозят из Львова в Польшу, потом через специальный чат нашла перевозчиков через польско-белорусскую границу, а при помощи друзей из России был куплен билет на самолёт Минск — Москва», — приводит слова Жалинской «РИА Новости Спорт».