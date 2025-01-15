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Участник Олимпийских игр — 2024 в кайтсёрфинге спас тонущую в океане девушку

Участник Олимпийских игр — 2024 в кайтсёрфинге спас тонущую в океане девушку
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Бразильский спортсмен Бруно Лобо, участник Олимпиады-2024 в Париже в кайтсёрфинге, спас девушку, которая тонула в океане недалеко от города Сан-Луис (Бразилия).

«Был облачный день, ветровые условия были не самыми лучшими, но я решил опробовать крепление для камеры. Я увидел тонущую девушку, которая уже была на большой глубине. Её уносило все дальше. Она была очень уставшей и слабой. Я использовал своё снаряжение, чтобы благополучно доставить её на берег, где спасатели оказали ей первую помощь. Слава богу, всё обошлось», — приводит слова Лобо Inside the Games.

На Олимпийских играх — 2024 Лобо занял седьмое место в соревнованиях по парусному спорту в дисциплине «кайтсёрфинг».

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