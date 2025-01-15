Победа России и новые герои спорта. Чем запомнились Российско-китайские игры

В Южно-Сахалинске завершились IV Российско-китайские молодёжные зимние игры. Спортсмены двух ведущих спортивных держав продемонстрировали высокий уровень мастерства и на отлично справились со всеми испытаниями.

В рамках соревнований, прошедших с 8 по 14 января, было разыграно 42 комплекта наград. Сборная России выиграла общий зачёт, завоевав 82 медали (28 золотых, 29 серебряных, 25 бронзовых). В активе китайской команды 29 медалей (10 золотых, 9 серебряных, 10 бронзовых).

Одними из главных героев Игр стали Анна Корякова и Андрей Сахаров, сделавшие золотые хет-трики. Лыжникам покорилась уникальное достижение – они победили во всех дисциплинах. Молодые спортсмены впервые столкнулись с таким вниманием – Игры освещали ведущие СМИ, а атлеты участвовали в обязательных интервью и фотосессиях.

Китайская команда подтвердила статус ведущей силы в шорт-треке. Здесь сборная Поднебесной завоевала более половины от общего числа своих медалей на турнире. Гости взяли сразу шесть золотых наград на различных дистанциях. Полные трибуны дворца спорта «Кристалл» по достоинству оценили мастерство китайских конькобежцев. Зарубежные спортсмены ответили взаимностью, поблагодарив зрителей на церемонии награждения.

Важной целью Игр стала дружба между странами. Поэтому особенно интригующими получились интернациональные эстафеты в лыжных гонках. Спортсменов объединили в команды из двух россиян и двух китайцев. Надо было видеть, как они поддерживали и подгоняли друг друга.

Российско-китайские игры проводятся поочерёдно раз в два года. В 2016-м соревнования принял Харбин, в 2018-м — Уфа, в 2022-м — Чанчунь. Целью соревнований стало укрепление отношений между странами-участницами. 2024 и 2025 годы объявлены перекрёстными годами культуры России и Китая.

Торжественная церемония закрытия прошла в дружеской атмосфере. Помимо красочного шоу, её особенностью стали музыкальные выступления в исполнении спортсменов обеих сборных. Почётными гостями мероприятия стали заместитель руководителя Главного государственного управления по физической культуре и спорту Китая Лю Гоюн, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и министр спорта России и президент ОКР Михаил Дегтярёв.

Министр подвёл итоги турнира и анонсировал следующие летние Российско-китайские игры в Калининграде. Предполагается, что они будут включать более десяти видов спорта и станут площадкой для дальнейшего прогресса молодых атлетов обеих стран.