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Лукашенко переизбран на пост президента Национального олимпийского комитета Беларуси

Лукашенко переизбран на пост президента Национального олимпийского комитета Беларуси
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Национальный олимпийский комитет Беларуси объявил о переизбрании Виктора Лукашенко на пост президента организации, который он занимал с февраля 2021 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Выборы состоялись 15 января в Минске. Кандидатуру Лукашенко поддержали 82 члена комитета, двое проголосовали против, трое воздержались. Вице-президентом организации стал олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ Дмитрий Довгалёнок.

Ранее, с 2005 по 2021 год, Лукашенко занимал должность помощника президента Республики Беларусь по национальной безопасности, с 29 июля 2010 года — член Совета Безопасности Республики Беларусь.

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