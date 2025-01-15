Федерация водных видов спорта России поставила задачу завоевать девять медалей на ОИ-2028

Федерация водных видов спорта России (ФВВСР) поставила задачу пловцам завоевать девять медалей (три золотых, три серебряных, три бронзовых) на Олимпийских играх 2028 года в Лос‑Анджелесе (США). Соответствующий документ был опубликован пресс‑службой ФВВСР.

Документ подписал Дмитрий Мазепин, ранее назначенный на пост президента новой Федерации водных видов спорта России.

Напомним, летние Олимпийские игры в Лос‑Анджелесе пройдут с 14 по 30 июля 2028 года. Ранее российские пловцы выступили на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште (Венгрия). Это первое соревнование с 2022 года, куда в нейтральном статусе допустили представителей России.