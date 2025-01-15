Французский регбийный клуб продлил контракт россиянина до 2029 года

Россиянин Георгий Балакарев подписал новый контракт со своим текущим клубом «Ангулемом» до 2029 года. Клуб выступает во втором по силе французском дивизионе Про Д2. Нападающий первой линии схватки 2002 года рождения является воспитанником кубанского регби и вызывался в молодёжные команды России. Первое соглашение с командой «Ангулем» Балакарев подписал в 2021 году, изначально выступая за молодёжный состав.

Регбийная французская газета «Миди Олимпик» 21 ноября 2024 года наградила Георгия Балакарева «Оскаром надежды» — премией, лауреатов которой выбирают журналисты и читатели издания.

Прошлый контракт с «Ангулемом» у россиянина был рассчитан на один год, но Балакарев отлично себя проявил и смог закрепиться в основном составе.

Сейчас «Ангулем» занимает шестую строчку из 16 в дивизионе Про Д2. Следующая игра в рамках регулярного чемпионата состоится дома 17 января с «Безье», идущим на третьем месте.