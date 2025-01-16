Чемпионат мира по гандболу — 2025: результаты игрового дня 15 января

В среду, 15 января, состоялся второй игровой день на чемпионате мира по гандболу — 2025 среди мужчин. Прошли восемь матчей 1-го тура в группах А, D, E, H. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих игр.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, мужчины. 1-й тур. Результаты 15 января:

Группа А. Чехия — Швейцария — 17:17;

Группа А. Германия — Польша — 35:28;

Группа D. Нидерланды — Гвинея — 40:23;

Группа D. Венгрия — Северная Македония — 27:27;

Группа E. Португалия — США — 30:21;

Группа E. Норвегия — Бразилия — 26:29;

Группа H. Египет — Аргентина — 39:25;

Группа H. Хорватия — Бахрейн — 36:22.

Отметим, что чемпионат мира по гандболу проходит с 14 января по 2 февраля в Норвегии, Дании и Хорватии. Ранее стало известно, что турнир пропускает норвежский гандболист Александр Блонц. В его голове нашли тромб, и он также травмировал ногу.

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