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Норвежские гандболисты в присутствии короля проиграли Бразилии на старте домашнего ЧМ-2025

Норвежские гандболисты в присутствии короля проиграли Бразилии на старте домашнего ЧМ-2025
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В среду, 15 января, двукратный серебряный призёр мировых первенств мужская сборная Норвегии по гандболу провела стартовый матч на домашнем чемпионате мира — 2025. В игре 1-го тура группы Е норвежская команда уступила сборной Бразилии со счётом 26:29. На матче присутствовал король Норвегии Харальд V.

Фото: ТАСС

ЧМ-2025 (м) . Группа E. 1-й тур
15 января 2025, среда. 22:30 МСК
Норвегия
Окончен
26 : 29
Бразилия

Самым результативным игроком встречи стал левый защитник бразильской команды Ханиэль Лангаро, забросивший восемь мячей. В составе норвежцев разыгрывающий Тобиас Грондал забил шесть голов.

Отметим, что чемпионат мира по гандболу проходит с 14 января по 2 февраля в Норвегии, Дании и Хорватии. Действующими чемпионами мира являются гандболисты сборной Дании. В 2023 году они обыграли Францию в финальном матче.

Турнирная таблица ЧМ-2025 по гандболу
Календарь ЧМ-2025 по гандболу
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