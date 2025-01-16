Чемпионат мира по гандболу — 2025: расписание третьего игрового дня 16 января
Сегодня, 16 января, пройдёт третий игровой день на чемпионате мира по гандболу — 2025 среди мужчин. Состоятся восемь матчей в рамках группового этапа 1-го и 2-го тура соревнований.
Гандбол. Чемпионат мира — 2025, мужчины. 1-й/2-й тур. Расписание 16 января (время — московское):
- Группа С. 20:00. Франция — Кувейт;
- Группа В. 20:00. Италия — Алжир;
- Группа F. 20:00. Испания — Чили;
- Группа G. 20:00. Словения — Куба;
- Группа В. 22:30. Тунис — Дания;
- Группа С. 22:30. Австрия — Катар;
- Группа F. 22:30. Швеция — Япония;
- Группа G. 22:30. Исландия — Кабо-Верде.
Чемпионат мира по гандболу проходит с 14 января по 2 февраля в пяти городах Хорватии, Норвегии и Дании. Действующими чемпионами мира являются гандболисты сборной Дании. В 2023 году они обыграли Францию в финальном матче.
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