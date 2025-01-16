Чемпионат мира по гандболу — 2025: расписание третьего игрового дня 16 января

Сегодня, 16 января, пройдёт третий игровой день на чемпионате мира по гандболу — 2025 среди мужчин. Состоятся восемь матчей в рамках группового этапа 1-го и 2-го тура соревнований.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, мужчины. 1-й/2-й тур. Расписание 16 января (время — московское):

Группа С. 20:00. Франция — Кувейт;

Группа В. 20:00. Италия — Алжир;

Группа F. 20:00. Испания — Чили;

Группа G. 20:00. Словения — Куба;

Группа В. 22:30. Тунис — Дания;

Группа С. 22:30. Австрия — Катар;

Группа F. 22:30. Швеция — Япония;

Группа G. 22:30. Исландия — Кабо-Верде.

Чемпионат мира по гандболу проходит с 14 января по 2 февраля в пяти городах Хорватии, Норвегии и Дании. Действующими чемпионами мира являются гандболисты сборной Дании. В 2023 году они обыграли Францию в финальном матче.