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Трёхкратный призёр Олимпиады в плавании Дмитрий Волков умер на 59-м году жизни

Трёхкратный призёр Олимпиады в плавании Дмитрий Волков умер на 59-м году жизни
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Трёхкратный призёр Олимпийских игр в плавании Дмитрий Волков ушёл из жизни в возрасте 58 лет. На протяжении долгого времени он боролся с раком.

На Олимпиаде 1988 года в Сеуле (Южная Корея) он завоевал бронзу на дистанции 100 м брассом и в комбинированной эстафете 4x100 м, также он завоевал серебро в комбинированной эстафете 4x100 м на Олимпиаде 1992 года в Барселоне (Испания). Являлся четырёхкратным чемпионом Европы, серебряным призёром чемпионата мира 1991 года. На протяжении двух лет обладал мировым рекордом на дистанции 100 м брассом.

В период с 2015 по 2016 год Дмитрий Волков являлся автором «Чемпионата».

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