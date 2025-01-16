Трёхкратный призёр Олимпиады в плавании Дмитрий Волков умер на 59-м году жизни

Трёхкратный призёр Олимпийских игр в плавании Дмитрий Волков ушёл из жизни в возрасте 58 лет. На протяжении долгого времени он боролся с раком.

На Олимпиаде 1988 года в Сеуле (Южная Корея) он завоевал бронзу на дистанции 100 м брассом и в комбинированной эстафете 4x100 м, также он завоевал серебро в комбинированной эстафете 4x100 м на Олимпиаде 1992 года в Барселоне (Испания). Являлся четырёхкратным чемпионом Европы, серебряным призёром чемпионата мира 1991 года. На протяжении двух лет обладал мировым рекордом на дистанции 100 м брассом.

В период с 2015 по 2016 год Дмитрий Волков являлся автором «Чемпионата».