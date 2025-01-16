Юлия Ефимова не вошла в список возможных кандидатов в сборную России на ОИ-2028

Трёхкратный призёр Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы 32-летняя Юлия Ефимова не вошла в список возможных кандидатов в сборную России на Летние Олимпийские игры 2028 года. Об этом сообщила пресс-служба федерации, опубликовав информацию на своём сайте.

В декабре 2024 года Ефимова выступила как нейтральный спортсмен на чемпионате мира в Будапеште. На дистанции 50 м она заняла 11-е место, на дистанции 100 м взяла 10-е место, на дистанции 200 м — 13-е место. На Олимпиадах Ефимова выступала в 2008, 2012, 2016 и 2021 годах, где завоевала две серебряные и одну бронзовую медали.

Летние Олимпийские игры пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля 2028 года.