Игрок сборной Португалии по гандболу временно отстранён от ЧМ-2025 из-за допинга

Португальский гандболист Мигель Соареш Мартинш 14 января 2025 года был временно отстранён Международным агентством допинг-тестирования от чемпионата мира на основании положительной допинг-пробы. Португалец сдал её год назад, 13 января 2024 года. Об этом сообщает само агентство. Мартинш запросил вскрытие пробы «Б».

15 января сборная Португалии без Мартинша в первом матче предварительного этапа чемпионата мира обыграла сборную США со счётом 30:21.

Мигель Соареш Мартинш провёл более 100 матчей за сборную Португалии с 2016 года. На клубном уровне португалец выступает за датский «Ольборг». Чемпионат мира по гандболу среди мужчин 2025 года пройдёт с 14 января по 2 февраля в Дании, Норвегии и Хорватии.