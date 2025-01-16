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Игрок сборной Португалии по гандболу временно отстранён от ЧМ-2025 из-за допинга

Игрок сборной Португалии по гандболу временно отстранён от ЧМ-2025 из-за допинга
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Португальский гандболист Мигель Соареш Мартинш 14 января 2025 года был временно отстранён Международным агентством допинг-тестирования от чемпионата мира на основании положительной допинг-пробы. Португалец сдал её год назад, 13 января 2024 года. Об этом сообщает само агентство. Мартинш запросил вскрытие пробы «Б».

15 января сборная Португалии без Мартинша в первом матче предварительного этапа чемпионата мира обыграла сборную США со счётом 30:21.

ЧМ-2025 (м) . Группа E. 1-й тур
15 января 2025, среда. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
30 : 21
США

Мигель Соареш Мартинш провёл более 100 матчей за сборную Португалии с 2016 года. На клубном уровне португалец выступает за датский «Ольборг». Чемпионат мира по гандболу среди мужчин 2025 года пройдёт с 14 января по 2 февраля в Дании, Норвегии и Хорватии.

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