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Результаты матчей мужского чемпионата мира по гандболу 16 января, турнирная таблица.

Результаты матчей мужского чемпионата мира по гандболу 16 января, турнирная таблица.
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В четверг, 16 января, состоялся третий игровой день на чемпионате мира по гандболу — 2025 среди мужчин. Прошли восемь матчей 2-го тура в группах B, C, F, G. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих игр.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, мужчины. 2-й тур. Результаты 16 января:

  • Группа B. Италия — Алжир — 32:23;
  • Группа B. Дания — Тунис — 32:21;
  • Группа C. Франция — Кувейт — 43:19;
  • Группа C. Австрия — Катар — 28:26;
  • Группа F. Испания — Чили — 31:22;
  • Группа F. Швеция — Япония — 39:21;
  • Группа G. Словения — Куба — 41:19;
  • Группа G. Исландия — Кабо-Верде — 34:21.
Календарь ЧМ-2025 по гандболу
Турнирная таблица ЧМ-2025 по гандболу

Напомним, чемпионат мира по гандболу проходит с 14 января по 2 февраля в Норвегии, Дании и Хорватии. Действующими чемпионами мира являются гандболисты сборной Дании. В 2023 году они обыграли Францию в финальном матче.

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