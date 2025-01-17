Результаты матчей мужского чемпионата мира по гандболу 16 января, турнирная таблица.

В четверг, 16 января, состоялся третий игровой день на чемпионате мира по гандболу — 2025 среди мужчин. Прошли восемь матчей 2-го тура в группах B, C, F, G. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих игр.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, мужчины. 2-й тур. Результаты 16 января:

Группа B. Италия — Алжир — 32:23;

Группа B. Дания — Тунис — 32:21;

Группа C. Франция — Кувейт — 43:19;

Группа C. Австрия — Катар — 28:26;

Группа F. Испания — Чили — 31:22;

Группа F. Швеция — Япония — 39:21;

Группа G. Словения — Куба — 41:19;

Группа G. Исландия — Кабо-Верде — 34:21.

Напомним, чемпионат мира по гандболу проходит с 14 января по 2 февраля в Норвегии, Дании и Хорватии. Действующими чемпионами мира являются гандболисты сборной Дании. В 2023 году они обыграли Францию в финальном матче.