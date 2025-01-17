Чемпионат мира по гандболу — 2025: расписание четвёртого игрового дня 17 января

Сегодня, 17 января, пройдёт четвёртый игровой день на чемпионате мира по гандболу — 2025 среди мужчин. Состоятся восемь матчей в рамках группового этапа 2-го тура соревнований.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, мужчины. 2-й тур. Расписание 17 января (время — московское):

Группа A. 20:00. Чехия — Польша;

Группа D. 20:00. Нидерланды — Северная Македония;

Группа E. 20:00. Португалия — Бразилия;

Группа H. 20:00. Бахрейн — Египет;

Группа A. 22:30. Швейцария — Германия;

Группа D. 22:30. Гвинея — Венгрия;

Группа E. 22:30. США — Норвегия;

Группа H. 22:30. Хорватия — Аргентина.

Чемпионат мира по гандболу проходит с 14 января по 2 февраля в пяти городах Хорватии, Норвегии и Дании. Действующими чемпионами мира являются гандболисты сборной Дании. В 2023 году они обыграли Францию в финальном матче.